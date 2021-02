Triomfwagen met erotische afbeeldingen opgegraven in Pompeï

Volgens onderzoekers is deze vondst, die werd gedaan in Villa Civita Giuliana in het noorden van de stad vlakbij het Zuid-Italiaanse Napels, uniek voor Italië. Volgens de eerste bevindingen werd de triomfwagen door de Romeinse elite gebruikt voor feestelijke gelegenheden. Er was plek voor een of twee personen. Op het terrein van de villa zijn in 2018 de stoffelijke resten van drie paarden gevonden.