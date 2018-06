Troepenmacht valt strategische havenstad Jemen binnen

Video Servische kapper scheert Messi en Ronaldo in achter­hoofd klanten

12 juni Een kapper in Servië heeft een spraakmakende publiciteitsstunt bedacht ter gelegenheid van het WK Voetbal in Rusland. Hij scheert portretten van stervoetballers Lionel Messi en Christiano Ronaldo in het achterhoofd van klanten die dat willen. Mario Hvala (35) haalde al vaker het nieuws met bijzondere haartattoos.