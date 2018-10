Trotse apenmoeder speelt legendarische scène uit Disney's De Leeuwenkoning na

Pratende en zingende dieren zijn niet ongewoon in Disney-films en veel karakters zijn een knipoog naar de werkelijkheid. Dat The Lion King de realiteit zo dicht benaderd had niemand kunnen vermoeden. Op de foto die Dafna Ben Nun tijdens een reis in Zimbabwe nam, tilt een baviaan haar jong in de lucht en lijkt daarmee zo weggelopen uit de film.



Het schouwspel duurde slechts een paar seconden, waarna moeder haar kleintje op de grond zette en ze terugkeerden naar de groep. Waarom de baviaan haar spruit trots aan de wereld wilde laten zien, is niet duidelijk. Gelukkig was de verbaasde Ben Nun snel genoeg het tafereel vast te leggen. De muziek ontbreekt, maar de gelijkenis met het iconische filmmoment is treffend.