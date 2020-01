Trotse Trump haalt in Davos uit naar ‘eeuwige onheilsprofeten’ over klimaatverandering

President Trump kwam vanochtend in Zürich aan met de presidentiële Boeing 747, de Air Force One. Daarna vertrok hij per helikopter naar Davos om bij het Forum aanwezig te zijn. Op de plek waar Trumps wentelwiek aan de grond kwam, schreven klimaatactivisten ‘Act on Climate’ in de sneeuw. Tegenover journalisten sprak Trump niet over het klimaat, maar over de ‘spectaculaire’ ommekeer die de Amerikaanse economie meemaakt.



,,Ik ben er trots op om te kunnen verklaren dat de Verenigde Staten zich in een economische vlucht bevinden, die de wereld nog nooit heeft meegemaakt’’, sprak Trump. Vorig jaar trok Trump de Verenigde Staten terug uit het historische klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat hij afdoet als een ‘economische last’ voor zijn land. ,,Ik heb gezegd dat we de grootse Amerikaanse comeback waren gestart.’’