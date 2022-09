Truck ramt tijdens inhaalmanoeuvre een minibusje met schoolkinderen in Zuid-Afrika: 21 doden

Kenneth Starr, aanklager in zaak rondom affaire-Lewinsky, overleden

Kenneth Starr, de aanklager wiens onderzoek leidde tot de impeachmentprocedure van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton in 1998, is op 76-jarige leeftijd in Houston overleden als gevolg van complicaties na een operatie. Dat heeft zijn familie gisteren bekendgemaakt.

