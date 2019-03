De 30-jarige chauffeur, Jaskirat Singh Sidhu genaamd, verklaarde schuldig te zijn aan 29 aanklachten voor het roekeloos besturen van een motorvoertuig met de dood of letsel tot gevolg, melden Canadese media. De aanklager had 10 jaar cel geëist. De bus met 28 passagiers aan boord kwam een jaar geleden in botsing met de vrachtwagen.



Sidhu werd afgeleid door een loszittend dekzeil, negeerde daardoor een verkeerslicht en kwam in de baan van de spelersbus terecht. Rechter Inez Cardinal gaf aan dat de spijtbetuigingen en bekentenis van Sidhu verzachtende omstandigheden zijn, maar dat zij rekening moest houden met het aantal doden en degenen die de rest van hun leven lijden onder de gevolgen.



,,Meneer Sidhu had alle tijd om te reageren, als hij had opgelet’’, sprak Cardinal. ,,We moeten dit soort bloedbaden op onze snelwegen op een of andere manier zien te stoppen.’’ Voor ze de strafmaat uitsprak, las de rechter alle namen van de doden op en vertelde dat er bijna 100 verklaringen van familieleden binnenkwamen over de impact die het ongeluk op hen heeft gehad.