Trump 2.0 wil grote verzoener zijn

State of the UnionDonald Trump toonde zich in zijn eerste State of the Union van zijn meest onbekende kant, die van de grote verzoener. Nauwelijks populistische uithalen, geen frontale politieke aanvallen, zelfs niet de provocerende toon die hem zoveel bijval oplevert bij zijn toespraken in den lande.

,,Vanavond doe ik een beroep op ons allemaal onze verschillen opzij te zetten, om overeenstemming te zoeken en vraag ik om eenheid om de mensen te dienen.'' Hier stond Trump 2.0 die zichzelf wel uitbundig mocht prijzen voor de aantrekkende economie en belastingmeevallers voor veel gewone Amerikanen (en nog veel meer voor de miljardairs onder hen) maar die ook opriep tot eenheid. ,,Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te leven. Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment”, aldus de president.

Ten overstaan van het Congres, zijn kabinet, familie en aantal speciale genodigden als dappere brandweermannen of familieleden van slachtoffers van geweld keek de president terug op de 'ongelofelijke vooruitgang' en 'buitengewone successen' die onder hem waren geboekt. En het kon nog beter worden als ook de Democraten zich aansloten bij zijn missie. Terwijl Trumps Republikeinen uit hun dak gingen en luid applaudisseerden hoorden de partijgenoten van de verslagen Hillary Clinton het onbewogen en vast ook met vrees aan. Want op een dolle Trump is het makkelijk schieten, veel moeilijker wordt het als deze president zich profileert als de man voor álle Amerikanen. En dat deed hij met verve.

Feitencheckers

De feitencheckers hadden het druk. Ja, Donald Trump overdreef regelmatig en eigende zich succes toe die anderen al in gang hadden gezet (zoals elke president doet) maar in vergelijking met vorige toespraken viel het allemaal wel mee. Ja, nooit eerder waren er zo weinig zwarte Amerikanen werkloos maar die lijn ging al jaren stijl omlaag. En ja, de lonen gingen omhoog maar minder snel dan in de laatste jaren van president Obama. Dat Apple als gevolg van Trumps belastingverlagingen niet - zoals Trump steeds beweert - 350 miljard aan nieuwe investeringen in de Amerikaanse economie gaat pompen maar ongeveer een tiende daarvan, was inmiddels vertrouwd Trumpisme.

Ook in die categorie dat er geen enkel ander volk bestond dat hoger kon klimmen dan de Amerikanen. Trump had enige helden had uitgenodigd om dat te staven. Hij wees naar ‘brandweerman Dave’ en ‘kustwachter Ashley’, die beiden vele levens hadden gered tijdens de verwoestende orkaan Harvey die het land afgelopen jaar teisterde. Hij prees ook het naast Melania op de tribune gezeten twaalfjarige jongetje Preston. Een “jonge patriot” die ervoor had gezorgd dat er nu Amerikaanse vlaggetjes staan op de graven van zo’n veertigduizend overleden Amerikaanse strijdkrachten.

Immigratie

Zijn belangrijkste verkiezingsbelofte betrof het terugdringen van immigratie, het onderwerp waarop hij zo goed scoorde bij de verkiezingscampagne. Trump zette het centraal in zijn Troonrede en maakte een handreiking naar de Democraten om een nieuwe immigratiewet aan te nemen. De deal blijft deze: 1,8 miljoen ‘dreamers’ (ama’s) - volwassenen zonder verblijfsvergunning die als kind naar de VS zijn gekomen – kunnen staatsburgers worden als Trump de grensmuur bij Mexico mag bouwen. Verder wil de president de visumloterij afschaffen en moet de zogeheten 'ketting-migratie' stoppen. Dat betekent dat immigranten geen uitgebreide familie meer naar de VS mogen laten komen. Behalve dan hun echtgeno(o)t(e) en hun eventuele kinderen. Af en toe hoorde je Democratische tanden knarsen bij dit onderwerp. Bijvoorbeeld toen Trump beweerde dat door de 'open grenzen decennia lang drugs en bendes de meeste kwetsbare gemeenschappen in het land hebben overstroomd'. Vanaf de Democratische banken klonk een afkeurend: "Oh, come on", ten teken dat de president overdreef.

Volledig scherm Een tevreden Trump na zijn 'Troonrede'. © AP

Trump ontweek het onderwerp van klimaatopwarming – waar hij niet in gelooft, maar toch ook zou overwegen weer terug te keren in het Klimaatakkoord van Parijs – en bepleitte meer gebruik van ‘schone kolen’ al weet niemand goed wat hij daarmee bedoelt. Handelsakkoorden die slecht uitvielen voor Amerika werden opgezegd, zoals eerder beloofd. ,,We zullen handelsdeals heronderhandelen en nieuwe akkoorden afsluiten: goede akkoorden, die eerlijk zullen zijn.”

Hulpgeld naar het buitenland mag alleen maar gaan naar ‘vrienden’ van de VS, oftewel landen die het met Trump eens zijn. Landen die tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem bleven als hoofdstad van Israël konden dat weleens duur gaan betalen.

IS

Trump claimde dat onder hem Islamitische Staat was verslagen en vergat te zeggen dat het grote offensief onder zijn voorganger werd ingezet. Ook maakte de president bekend dat Guantanamo Bay, de beruchte gevangenis op Cuba, openblijft. Barack Obama had het zich tot doel gemaakt om de gevangenis te sluiten tijdens zijn presidentschap, maar slaagde hier niet in.

Trump haalde Otto Warmbier aan, een Amerikaanse student die overleed na te zijn gevangengenomen in Noord-Korea. Zijn ouders waren op uitnodiging van Trump bij de toespraak aanwezig en konden hun tranen nauwelijks bedwingen toen Trump over hun zoon vertelde.

Ook deed hij meermaals een oproep tot eenheid aan het verzamelde Congres en aan zijn in de zaal aanwezige kabinet. ,,Ik vraag jullie: zet de politiek opzij en eindelijk: get the job done!, aldus Trump. ,,Zorg dat het werk gedaan wordt!”