Trump bevestigt: VS trekt zich terug uit nucleair wapenverdrag met Rusland uit 1987

,,Rusland respecteert het verdrag niet. We gaan het akkoord dus beëindigen”, verklaarde de Amerikaanse president tegen journalisten. Het verdrag in kwestie is het INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) over nucleaire wapens voor de middellange afstand. De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan en zijn Sovjet-ambtgenoot Mikhaïl Gorbatsjov ondertekenden het in 1987.