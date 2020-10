Trump bij eerste rally sinds besmetting: ‘Ik ben immuun, ik zou iedereen wel willen zoenen’

Mexi­co-Stad haalt standbeeld Columbus weg

11 oktober De autoriteiten in Mexico-Stad hebben zaterdag een standbeeld van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus verwijderd uit een van de hoofdstraten in de stad. Het besluit komt nadat activisten hadden aangekondigd het beeld neer te zullen halen tijdens een demonstratie die maandag is gepland tijdens de herdenking van de aankomst van Columbus op het Amerikaanse continent op 12 oktober 1492.