Trump boekt eerste succesjes in Indiana en Kentucky

Eerste uitslagen Amerikaan­se verkiezin­gen bekend

3 november De eerste Amerikaanse verkiezingsresultaten zijn bekendgemaakt in de twee dorpen Dixville Notch en Millsfield in New Hampshire. De Democratische kandidaat Joe Biden won alle vijf stemmen in het kleine dorpje Dixville Notch. De zittende president Donald Trump behaalde in Millsfield een meerderheid van 16 stemmen, terwijl 5 mensen op Biden stemden.