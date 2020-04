Trump claimt ‘volledige’ macht over opheffen lockdown en wast critici de oren

,,Als iemand president van de Verenigde Staten is dan heeft hij de absolute macht’’, claimde Trump gisteren in het Witte Huis. ,,De gouverneurs weten dat’’, voegde hij eraan toe. De basis van zijn zelfverklaarde machtsoverheersing noemde hij niet. De president zei dat zijn administratie een plan aan het afronden is voor het heropstarten van de economie. In dat plan wordt 1 mei genoemd als datum waarop de beperkingen van het openbare leven versoepeld zouden kunnen worden.

Een aantal gouverneurs van staten in het noordoosten en westen van Amerika liet weten dat ze geen enkele druk om te handelen aanvaarden zolang de situatie in hun ogen niet veilig is. Trump deed volgens hen nationale aanbevelingen om mensen thuis te laten blijven maar de beperkingen van het openbare leven op het niveau van de staten werden ingevoerd door de gouverneurs en lokale autoriteiten, merkten ze fijntjes op.

,,We hebben geen koning maar een gekozen president’’, reageerde de Democratische gouverneur Andrew Cuomo van New York op CNN. Gouverneur Chris Sunu van New Hampshire, net als Trump een Republikein, verklaarde tegenover de televisiezender: ,,Het is aan de staat en de gouverneur om de beperkende maatregelen ongedaan te maken.’’ Zijn Democratische collega Gretchen Whitmer van Michigan gaf Trump een sneer: ,,Het bestuur wordt niet opengesteld via Twitter maar door de staten zelf.’’

Staatsrechtdeskundigen bevestigden het gelijk van de gouverneurs. ,,De president kan federale maatregelen afkondigen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen maar het is niet aan hem om beperkende maatregelen op statelijk niveau op te heffen en de gouverneurs te overrulen”, verklaarde de voormalige New Yorkse openbaar aanklager Elie Honig tegenover nieuwssite The Hill.

Critici

De gouverneurs van de staten New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware en Rhode Island hebben afgesproken samen te werken en hun coronaplannen en tijdschema’s op elkaar af te stemmen. De gouverneurs van Californië, Oregon en Washington kondigden een soortgelijk pact aan. Terwijl elke staat zijn eigen plan ontwikkelt, hebben de drie staten aan de westkust een kader afgesproken waarin staat dat ze zullen samenwerken, de gezondheid van hun inwoners vooropstellen en zich laten leiden door de wetenschap.

President Trump joeg niet alleen de gouverneurs tegen zich in het harnas. Hij haalde ook flink uit naar critici die hem ervan beschuldigen belangrijke adviezen te hebben genegeerd. Zo kreeg de New York Times een veeg uit de pan voor een reconstructie waaruit bleek dat Trump de ernst van het virus had onderschat en veel te laat maatregelen nam ondanks herhaalde waarschuwingen.

Een journaliste van nieuwsnetwerk CBS werd door Trump weggezet als ‘medewerkster van een fake news netwerk’. Dit nadat ze hem kritisch had gevraagd wat hij had gedaan tussen het weren van vluchten uit China, eind januari, en het afkondigen van social distancing half maart.

Propagandafilmpje

Trump antwoordde ‘heel veel’ te hebben gedaan in die periode en bewierookte zichzelf. ,,We hebben het geweldig gedaan. Ik had het open kunnen laten. Maar als ik dat had gedaan, hadden we nu honderdduizenden doden.” Hij illustreerde zijn woorden met een filmpje dat bestempeld werd als ‘propaganda’. Vlak daarna was de maat vol voor de president. ,,We hebben juist gehandeld”, brieste hij.

CNN-journalist Jim Acosta was hard in zijn kritiek: ,,Dit is de grootste meltdown van een Amerikaanse president die ik ooit heb gezien in mijn carrière.‘’