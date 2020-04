Trump dreigt Amerikaans congres te schorsen om benoemingen door te drukken

Rechter handhaaft doodstraf voor man die nichtje (10) in plastic bewaardoos liet stikken

15 april Het hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Arizona heeft de 32-jarige John Michael Allen in hoger beroep wederom veroordeeld tot de doodstraf wegens de brute moord op zijn nichtje Ame Deal (10). Allen en zijn even oude echtgenote Sammantha sloten het meisje in 2011 bij wijze van straf op in een plastic bewaardoos, nadat ze zonder toestemming een ijsje uit de vriezer had gehaald. De twee vielen in slaap en ontdekten de volgende ochtend dat het kind was gestikt.