Trump dreigt EU opnieuw met heffingen op Europese auto's

Medewerkers goed doel Bono: we werden jarenlang gepest

4:12 The One Campaign, de anti-armoedeorganisatie van U2-zanger Bono, wordt mogelijk door voormalige werknemers aangeklaagd vanwege wangedrag. Ze stellen dat ze bijna vier jaar lang door een leidinggevende zijn gepest en dat hun klachten al die tijd niet serieus werden genomen.