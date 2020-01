Trump dreigt Irak met harde sancties als militairen worden weggestuurd

Het Iraakse parlement stemde zondag voor het wegsturen van alle buitenlandse troepen die zijn aangesloten bij de door de VS geleide coalitie tegen IS. De verwachting is dat de Iraakse regering instemt met de wens van het parlement. Irak is boos op de VS nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood in Bagdad.