Trump dreigt opnieuw uit handelsverbond WTO te stappen

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president kritiek uit op de WTO. Eerder liet hij zich al eens ontvallen dat het handelsorgaan door de rest van de wereld is ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten. Trumps adviseurs zouden eerder hebben geprobeerd uit te leggen dat de VS succesvoller zijn bij de WTO dan andere landen. Maar Trump is nog altijd niet overtuigd. Het eventueel terugtrekken van de VS uit de WTO zou het multilaterale handelssysteem, waar de VS zich altijd hard voor hebben gemaakt, stevig ondermijnen.



Trumps handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zei eerder dat de grootste fout van de WTO is geweest om China in 2001 te laten toetreden. WTO-regels om handelsgeschillen te beslechten bestempelde hij eerder als inmenging in de Amerikaanse soevereiniteit.