Trump en Juncker zijn lief voor elkaar - voorlopig dan

Dat het überhaupt uitgesproken moest worden was tot voor kort ondenkbaar. ,,We zijn vrienden, geen vijanden," benadrukte Juncker op zachte toon aan de zijde van Trump in de Oval Office. ,,We moeten samenwerken. Samen vertegenwoordigen we de helft van alle wereldhandel, dus ik vind dat we mét elkaar moeten praten, niet over elkaar."

Trump, die opvallend veel decibellen luider sprak dan de EU-leider, was even vriendelijk, zelfs complimenteus. ,,Hij is een harde, slimme kerel, hij vertegenwoordigt zijn mensen en de landen goed," zei hij over Juncker, die een kameraadschappelijk klopje op zijn bovenbeen kreeg. Trump, voor wie alle politiek persoonlijk is, waardeert de voorzitter van de Europese Commissie. Vorige maand in Canada noemde hij Juncker een 'brute moordenaar'. Een compliment over zijn onderhandelingsvaardigheden, vermoedde Juncker, al was hij daar niet helemaal zeker van.

Donald Trump is immers onberekenbaar. Hij zei dan wel dat hij 'iets heel positiefs' verwachtte van het gesprek met Juncker, in de afgelopen dagen en weken sloeg hij een heel andere toon aan. Hij suggereerde vlak voor Junckers komst dat de EU alleen onder druk van de invoertarieven bereid was geweest te praten, en verdedigde zijn omstreden handelsbeleid agressief. Critici gelijk geven en van koers veranderen, dat is meestal zijn eer te na. ,,Landen die ons jaren oneerlijk behandeld hebben in handel komen allemaal naar Washington om te onderhandelen," schreef hij. ,,Tarieven zijn de beste!"

Op zijn kop

Het zijn roerige tijden in de Amerikaans-Europese relaties. Trump zet niet alleen grote druk op handel met Europa, hij zette de NAVO ook al op zijn kop met forse kritiek op Duitsland en suggesties dat de VS nieuwbakken lid Montenegro niet zal verdedigen. Trump beschreef de EU op tv als 'vijand' op het vlak van handel en reageerde woest op een Europese boete van 5 miljard dollar voor Google vanwege het overtreden van concurrentieregels.

Europese leiders reageerden op hun beurt boos en gefrustreerd. Waar Juncker nu goedmodig zijn punt maakte, noemde hij Trumps invoerheffingen op staal en aluminium in maart nog 'dom'. ,,We kunnen ook dom doen," zo waarschuwde hij voor tegenmaatregelen. En zijn collegaleider in de EU, Donald Tusk, haalde helemaal hard uit namens de EU: ,,Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig."

Van het gesprek met Juncker werd dan ook weinig verwacht - de EU-leider kwam niet om concrete afspraken te maken, maar slechts voor 'dialoog' en 'de-escalatie', in de hoop zo een trans-Atlantische handelsoorlog af te wenden. Trumps economisch adviseur Larry Kudlow zei tegen Fox News wel dat hij voorafgaand aan de officiële handdruk in Trumps kantoor constructieve gesprekken had gehad met het Europese team. ,,De verwachtingen voor het gesprek zijn zo laag dat mensen wel eens verrast kunnen worden door het resultaat," kondigde Kudlow aan.

Afschaffen

Trump stelde voor om àlle invoertarieven, handelsbarrières en subsidies in de Amerikaans-Europese markt af te schaffen. ,,De Verenigde Staten zouden daar buitengewoon tevreden mee zijn," zei hij gezeten naast Juncker. Maar zoiets is al eens vergeefs geprobeerd - onderhandelingen over handelsverdrag TTIP sleepten zich voort en werden uiteindelijk juist door de regering Trump afgekapt. Cecilia Malmström, de Europese handelscommissaris die met Juncker meereisde naar Washington, zei in gesprek met Reuters al dat ze weinig vertrouwen heeft in nieuwe vrijhandelsonderhandelingen.