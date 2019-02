Trump en Kim, de onwaarschijnlijke liefdesbrieven

Wie had ooit gedacht dat de mannen die elkaar tot voor kort 'kleine raketman' en 'mentaal gestoorde Amerikaanse sufferd' noemden, hun warme gevoelens over en weer in brieven zouden delen?

Lees ook Play Kim per trein aangekomen in Vietnam, Trump nog onderweg Lees meer

Donald Trump en Kim Jong-un schrijven elkaar sinds hun eerste historische ontmoeting in Singapore vorig jaar. Kim zou Trump hebben gevraagd de inhoud van de post uit Pyongyang voor zichzelf te houden, maar dat kost Trump moeite. Hij laat geregeld vallen dat een brief van Kim is afgeleverd door een diplomaat - de eerste kwam in een gigantische envelop - en hij plaatste één exemplaar in zijn geheel op Twitter.

Kim schrijft zo bloemrijk als we gewend zijn uit de Noord-Koreaanse retoriek. ,,Ik ben er stellig van overtuigd dat de sterke wil, oprechte inspanningen en unieke benadering van mijzelf en uwe Excellentie, meneer de president, gericht op het openen van een nieuwe toekomst tussen de Democratische Volksrepubliek Korea en de VS, tot wasdom zullen komen.''

Prachtig kunststuk

Trump sprak eens van een 'prachtig kunststuk'. Hij beschrijft op zijn beurt hoezeer hij genoot van het gezelschap van Kim en maakt plannen om samen geschiedenis te schrijven. Dat zeggen bronnen uit het Witte Huis die de inhoud van privédocumenten anoniem met TheWashington Post deelden. Kim raakte een snaar bij Trump, voor wie politiek en diplomatie vooral om persoonlijke relaties draaien. ,,Hij heeft me prachtige brieven geschreven'', zei Trump vorig jaar tijdens een bijeenkomst in West Virginia over de correspondentie. ,,We zijn verliefd geworden.''

In het Witte Huis wordt gekscherend gesproken van 'liefdesbrieven'. Zelfs de openbaar gemaakte brief waarin Trump de eerste top aanvankelijk afblies, leest bij vlagen als het relaas van een gekwetste minnaar. De president van de Verenigde Staten schrijft:

,,Ik keek er erg naar uit om daar met jou te zijn. Helaas denk ik dat het ongepast is om deze langgeplande ontmoeting op dit moment te hebben, vanwege de enorme woede en openlijke vijandigheid die je toonde in je recentste verklaring.''

Tweede date

Vandaag hebben Trump en Kim toch een tweede date, in Hanoi, waar ze verder praten over betere relaties tussen hun landen en - het einddoel van de Amerikanen - nucleaire ontwapening van Kim. Uitbuiting en marteling van Noord-Koreanen lijken vergeten. Korea-analisten vrezen dat Trump zich in de luren laat leggen door Kims vleierij en concessies zal doen.

Trump koestert Kims post. Hij sommeert een medewerker geregeld om 'de brieven' voor hem te halen zodat hij ze aan gasten kan laten zien. Na vergaderingen bij de Verenigde Naties in New York haalde hij plots een brief tevoorschijn. En als de spanning in zijn Oval Office oploopt, haalt Trump een brief van Kim uit zijn binnenzak. ,,Lees dit'', zei hij tegen Chuck Schumer, de leider van de Democraten, die in het presidentieel kantoor was om het eens te worden over een einde aan de slepende shutdown.

'Bromance'

Om echt iets te bereiken moeten diplomaten aan de slag met de details van een ontwapeningsplan, waarschuwen oud-adviseurs van het Witte Huis in tijdschrift Foreign Affairs. De 'bromance' van Trump en Kim lijkt in de weg te staan. Noord-Koreaanse leiders zegden afspraken met andere Amerikanen af; Kim gaf naar verluidt in een van zijn epistels aan dat hij alleen met Trump zaken wil doen.

Zijn adviseurs denken juist dat het gefleem met Kim een opening creëert voor een deal. ,,Ondanks vele obstakels zijn we erin geslaagd om betrekkingen maandenlang vast te houden, grotendeels dankzij de persoonlijke vastberadenheid van president Trump en zijn aanhoudende bereidheid om zijn stem en het geschreven woord te gebruiken om positieve boodschappen van vertrouwen naar voorzitter Kim te sturen'', zei Trumps Noord-Koreagezant Stephen Biegun vorige maand in een toespraak op de universiteit van Stanford.