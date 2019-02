Trump en Kim schudden weer handen

De eerste indruk was minder gespannen dan vorige jaar. Vooral Kim Jong-un zat er met meer zelfvertrouwen bij. Sinds de vorige ontmoeting heeft de Noord-Koreaanse leider zijn imago flink kunnen opschroeven, dankzij Trump. De Amerikaanse president deed de ontmoeting geroutineerd af maar zal van binnen koken. De president is ziedend over wat later vandaag in Washington gaat gebeuren: de getuigenis van zijn voormalige advocaat Michael Cohen over zaken die hem kunnen schaden.

Grote vraag blijft of het deze keer verder gaat dan vertoon en vage toezeggingen. Op de vorige top in Singapore werd uiteindelijk weinig concreets bereikt behalve dan dat Trump drie door Noord-Korea gevangen genomen Amerikanen vrij kreeg en ook dat de resten van Amerikaanse soldaten die in de Koreaanse oorlog waren gesneuveld eindelijk naar huis mochten. Maar dat waren bijzaken vergeleken bij het belangrijkste doel: nucleaire ontwapening op het Koreaanse schiereiland. Kim Jong-un heeft formeel nog niets weggeven in ruil voor bijvoorbeeld het door Amerika stoppen van legeroefeningen langs de grens. Nu suggereert Donald Trump dat hij al tevreden is als Noord-Korea geen kernproeven meer neemt. Probleem is dat de ontwikkeling van het nucleaire programma gewoon is doorgegaan en zelfs uitgebreid, volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten.