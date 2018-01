Trump en zijn jaar vol zelfsabotage

Het gaat goed met Amerika. De werkloosheid is in jaren niet zo laag geweest, de lonen stijgen, de aandelenbeurs barst van het optimisme en de oorlog tegen IS verloopt eindelijk succesvol.

Het gaat slecht met Amerika. Het land is verdeeld tot op het beenmerg, democratische instituties liggen onder vuur en dankzij de president die zich soms gedraagt als een opvliegende puber, weet de wereld niet of het de oude supermacht nog serieus moet nemen.

Voorgaande alinea's zijn allebei waar. Als Trump in zijn tweede jaar als president, dat volgende week begint, de aandacht zou richten op het bovenstaande eerstgenoemde beschrijving van de staat van de VS, kan hij zomaar herverkiezing in 2020 dichterbij brengen. Denkt Barry Bennett, zijn voormalig campagneadviseur. Dát is immers wat kiezers belangrijk vinden, meent Bennett: hun portemonnee. Met lede ogen ziet de politiek strateeg aan hoe de president er steeds weer in slaagt het economische feest te overschaduwen met heethoofdige tweets die olie op het vuur van het omvangrijke leger Trumpcritici gooien.

Narcist

,,Het moet beter'', zegt Bennett. ,,De president moet zo vaak mogelijk praten over nieuwe fabrieken, banen, hogere lonen. Ik wil op Twitter foto's zien van een stomerij in St. Louis die nieuwe mensen aannam, van de president die bij een fabriekspoort handen schudt van nieuwe arbeiders.''

Maar vorige week vestigde Trump vooral weer aandacht op controverse, nu over zijn mentale gesteldheid. In zijn woede over een boek waarin hij wordt afgeschilderd als onwetende narcist, verklaarde hij zichzelf bloedserieus tot 'stabiel genie'.

Denkt u nog steeds dat hij zich op een zeker moment als een reguliere wereldleider gaat gedragen? Vergeet het maar. In zijn wispelturige Witte Huis is één ding zeker: Trump verandert niet. Hij gedraagt zich consequent zoals hij al decennia doet: als verbeten straatvechter.

Instincten

We krijgen daarvan in het tweede jaar alleen maar meer te zien, waarschuwden bronnen van nieuwssite Axios. Wie vertrouwelingen van de president vraagt waar ze zich voor het komende jaar het meeste zorgen om maken, wordt bijgepraat over de vrees dat Trump in 2018 'ontketend' zal raken. ,,Dat de vangrails van de gevestigde orde instorten - en Trumps instincten het overnemen.'' We gaan de 'volle Trump' zien, zei een bekende die hem onlangs sprak.

Tot zover is Trump redelijk in toom gehouden door traditioneel rechts-conservatieve adviseurs. Hij voerde klassiek Republikeins beleid, gericht op deregulering en belastingverlaging. Maar als het om immigratie of handel gaat, vaart hij het liefst een hele andere koers: die van de confrontatie. Mensen als economisch adviseur Gary Cohn en minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson konden hem ervan overtuigen geen invoertarieven op Chinees staal en aluminium te gaan heffen, maar dat was uitstel, signaleert Axios. Trump zou nog steeds aankoersen op zo'n maatregel die een handelsoorlog kan ontketenen.

Het tweede jaar onder Trump wordt een 'achtbaan', voorspelt Matt Mackowiack, een Republikeinse politiek consultant die voor Bush werkte. Er komen crises en conflicten. Trump wil zich richten op betere infrastructuur, hervorming van de zorg, inkrimpen van het uitkeringsstelsel en inperken van immigratie. Stuk voor stuk hoofdpijndossiers waarin hij steun van Democraten nodig heeft. Zij zijn niet van plan die te geven. ,,Er is geen duidelijke weg voorwaarts'', ziet Mackowiack. Het wordt moeilijk.

Te beginnen met geharrewar over de overheidsbegroting. Democraten en Republikeinen worden het niet eens over financiering voor beveiliging van de grens. Democraten eisen een oplossing voor zo'n 700.000 illegale immigranten, die als kind het land in werden gebracht. Trump wil daar budget voor zijn grensmuur voor terug. Vanwege de impasse stemde het Congres al meermaals in met een 'stoplapwet' die de geldkraan openhoudt. Op 19 januari verloopt die tijdelijke begroting en moeten overheidsdiensten sluiten als er geen overeenstemming is.

Het Witte Huis moet zich verdedigen in een reeks rechtszaken over omstreden beleid, zoals het inreisverbod voor burgers van met name islamitische landen, of Trumps voornemen om transgenders te weren uit het leger. De nucleaire crisis rond Noord-Korea kan escaleren, de verhoudingen met Iran staan op scherp.

Trump heeft zijn kans om grootse daden te verrichten bovendien al verspeeld, waarschuwt hoogleraar Barbara Perry, die aan de Universiteit van Virginia alle Amerikaanse presidenten bestudeert. ,,Presidenten hebben in de praktijk maar één jaar om belangrijke wetgeving in te voeren. In het tweede jaar zijn Congresleden alweer bezig met de tussentijdse Congresverkiezingen die eraan komen.''

Dit jaar stemmen Amerikanen 6 november om nieuwe vertegenwoordigers in het parlement te kiezen. Dat legt niet alleen het wetgevingsproces in Washington stil, het wordt ook een referendum over het presteren van Trump. Doet een president het goed, dan kiezen Amerikanen bij zulke mid term-verkiezingen graag voor de regerende partij. Zijn ze ontevreden, dan stemmen ze vaker op de tegenpartij.

Gemiddeld zegt nu nog geen 40 procent van de kiezers in peilingen tevreden te zijn over Trump. Dat geeft de Democraten hoop: als al die ontevreden burgers komen stemmen, kunnen zij zomaar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden of zelfs de Senaat terugwinnen, en daarmee veel zeggenschap. Ze kregen de smaak te pakken na eerdere verkiezingsrondes in Alabama. Daar heroverde verrassend genoeg de Democratische kandidaat alvast één Senaatszetel.

Het levert een groot gevaar op: een Democratische meerderheid brengt een afzettingsprocedure dichterbij. Als Democraten het Huis van Afgevaardigden in handen krijgen, zullen ze haast stante pede zo'n impeachment-proces starten, is de verwachting. Of dat resulteert in ontslag van de president (vermoedelijk niet), effectief besturen kunnen Trump en de zijnen in de politieke storm wel vergeten.

Boven dat alles hangt het zwaard van speciaal aanklager Robert Mueller, die speurt naar mogelijke banden tussen de Russische overheid en Trumps campagnemedewerkers. De 'wildcard', noemt Margaret O'Mara, historicus en oud-medewerker van president Clinton, het. De politieke implicaties zijn gigantisch. Het onderzoek kan Trump vrijpleiten, het kan ook de nagel aan zijn doodskist zijn en Washington op zijn grondvesten doen trillen. ,,Dit wordt een heel interessant jaar in de Amerikaanse politieke geschiedenis'', voorspelt O'Mara.

Vrees

Analisten vrezen dat Trump Mueller zal ontslaan. De president is gefrustreerd over diens gewroet in zijn verleden en de handel en wandel van zijn familie. Mueller wil de president zelf spreken, meldden Amerikaanse media deze week - vermoedelijk vanwege de vraag of hij de rechtsgang belemmerde door vorig jaar FBI-directeur James Comey de laan uit te sturen. Trump heeft er weinig trek in. ,,We zullen zien'', zei hij alleen maar.