'Trump gebruikt het internationaal recht als toiletpapier'

,,Iedere president van de Verenigde Staten heeft zo zijn eigen oorlog, en het lijkt erop dat nu ook Donald Trump de zijne gevonden heeft'', zegt Zjanna Agalakova, correspondente voor het staatskanaal Pervyj Kanal vanuit Washington, bitter. Opvallend is dat naast de woede er ook gebagatelliseerd wordt: er zijn meer dan honderd raketten afgevuurd, maar de Syrische luchtafweer heeft er tientallen kunnen onderscheppen. ,,Die slimme raketten waar Trump zo over pochte, zijn net zo slim als de man zelf'', sneert een politicoloog op de Russische televisie. Op sociale media gaan belangrijke kopstukken ook los. Maria Zacharova, woordvoerster van Buitenlandse zaken wijst in haar commentaar op Facebook erop dat bijna precies vijftien jaar geleden de VS ook al onwettig ten strijde trokken tegen Irak. ,,Wegens massavernietigingwapens die er niet waren'', smaalt ze.

Militaire macht

,,De VS en hun bondgenoten gebruiken het internationaal recht als toiletpapier'', twittert Doemalid en defensiespecialist Igor Korottsjenko. ,,Dat recht bestaat gewoonweg niet meer. Alles wordt nu beslist door militaire macht.''



De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten Antatoli Antonov is verbitterd: ,,Dit was een vooropgezet scenario. We worden opnieuw bedreigd. We hebben gewaarschuwd dat zulke acties niet zonder gevolgen zullen blijven. Alle verantwoordelijkheid ervoor ligt bij Washington, Londen en Parijs.''



Sergej Markov, politicoloog en vertrouwenspersoon van het Kremlin, zegt dat hij verwacht dat Rusland voorlopig geen militaire actie zal ondernemen. Moskou zal het slimmer en geciviliseerder spelen. ,,Rusland heeft daarom een spoedzitting aangevraagd bij de Verenigde Naties om de agressie van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk te bespreken.''



Markov gelooft ook dat Frankrijk en Groot-Brittannië vooral bang zijn voor de VS en daarom meelopen. ,,Maar ze voelen zich heel oncomfortabel bij de situatie, waarin de VS zelf de gifaanval in Syrië in scene hebben gezet.’



