Trump grijpt FBI-inval aan om donaties te vragen aan supporters

Hechtenis verlengd ‘Camera’s laten zien: één verdachte gooit Hakim in water, béiden laten hem spartelend aan lot over’

De oudste van de twee Nederlandse verdachten die betrokken zouden zijn bij de dood van Hakim Mutyaba (53) in Gent, heeft vanmorgen tevergeefs geprobeerd op vrije voeten te komen. Op camerabeelden zou duidelijk te zien zijn dat niet hij, maar de andere verdachte Hakim beetpakt en van de brug in het water gooit. Ook is te zien dat Hakim nog tientallen seconden wanhopig probeert zichzelf te redden.

9 augustus