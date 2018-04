Trump haalt uit naar 'onbetrouwbare slijmbal' Comey

Donald Trump is wakker en heeft meteen rake twitterklappen uitgedeeld aan het adres van James Comey, de voormalige FBI-directeur. De Amerikaanse president is helemaal niet gediend van diens boek over de korte tijd dat Comey onder Trump diende.

,,Het was een grote eer James Comey te ontslaan!'', dondert Trump vanaf de ontbijttafel. Woedend zal president Trump kennis hebben genomen van de eerste voorpublicaties van A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership, ofwel 'Een Hogere Loyaliteit: Waarheid, Leugens en Leiderschap', het boek van James Comey. Witte Huis-watchers zaten al een paar uur te wachten op de eerste, boze, reactie van Trump en die kwam dan ook. Recht voor zijn raap, met stoom uit de oren, zoals dat een boze Trump betaamt:

,,James Comey is een aantoonbaar lek en leugenaar. Bijna iedereen in Washington dacht dat hij ontslagen had moeten worden voor het afgrijselijke werk dat hij afleverde, totdat, hij werd ontslagen. Hij lekte vertrouwelijke informatie, waarvoor hij vervolgd dient te worden. Hij loog tegenover het Congres onder ede. Hij is zwak en…''

Trump is nog lang niet uitgeraasd en vervolgt in een volgende tweet:

,,…. een leugenachtige slijmbal die, zoals is gebleken een verschrikkelijke directeur van de FBI was. Hoe hij de zaak van Crooked Hillary Clinton afdeed, en alles daaromheen, zal te boek staan als een van de grootste prutsklussen in de geschiedenis. Het was me een grote eer James Comey te ontslaan!''