Trump heeft ook thuis in Florida nog een probleempje

VideoEen afscheidsceremonie op een luchtmachtbasis en dan met Air Force One naar Florida. Zo zien de laatste uren van het presidentschap van Donald Trump (74) er vermoedelijk uit. Daarna neemt hij zijn intrek in zijn resort in Palm Beach, Florida. En dat leidt nu al tot grote ergernis bij zijn buren.

De verhuiswagens zijn al gesignaleerd. Volgens de Britse krant The Guardian zijn Trumps buren rond zijn particuliere club Mar-a-Lago niet blij. Volgens de miljonairs in de buurt is het straks gedaan met hun rust als Trump er komt wonen en het een komen en gaan zal worden van bewonderaars. Dat zou ook extra risico op een coronabesmetting kunnen meebrengen.

Tijdens zijn presidentiële bezoeken aan Mar-a-Lago werd Trumps resort al door tientallen agenten bewaakt. Barricades blokkeerden de hoofdwegen en veroorzaakten lange files, tot grote ergernis van de buurt. Daarop besloot een groep boze buren juridisch advies in te winnen. Ze willen voorkomen dat de ex-president permanent in Mar-a-Lago gaat wonen, met alle overlast van dien.

Geen woning

Trump kocht het barokke resort met uitzicht op zee in 1985. Toen hij het landgoed in 1993 in een commerciële club veranderde, stemde Trump ermee in leden te verbieden om er meer dan 21 dagen per jaar te logeren. Buurtbewoners eisen nu dat het stadsbestuur deze afspraak handhaaft. Dat zou betekenen dat Trump zelf niet permanent in zijn resort zou kunnen wonen. De kwestie zou volgende maand door het stadsbestuur worden besproken.

Volledig scherm © AP

In Palm Beach, gelegen op een eiland voor de kust van Florida, woont de rijkste 1 procent van Amerika. Aan de South Ocean Boulevard, die langs Mar-a-Lago loopt, staan enkele van ‘s werelds chicste strandhuizen. Eigenaren zijn onder meer cosmetische erfgename Aerin Lauder, miljardair-financier en Trumps adviseur Stephen Schwarzman en de inmiddels overleden van pedofilie verdachte Jeffrey Epstein. Trump verbleef de afgelopen jaren vaak in Mar-a-Lago, dat hij ook wel het ‘Winter Witte Huis’ noemt. Hij ontving daar ook diverse wereldleiders.

Trump breekt traditie

Trump breekt met een lange traditie door morgen niet naar de beëdiging van zijn opvolger te gaan. Aanhangers die afscheid willen nemen van Trump, moeten vroeg uit de veren. Die plechtigheid staat gepland op vliegbasis Andrews bij Washington. Genodigden worden tussen 06.00 uur en 07.15 uur lokale tijd verwacht. Als Joe Biden om 18.00 uur Nederlandse tijd de ambtseed aflegt, zit Trump vermoedelijk al thuis in Mar-a-Lago.

Trump maakte op 8 januari bekend dat hij niet naar de machtsoverdracht in Washington gaat. Dat was twee dagen nadat zijn aanhangers het Capitool hadden bestormd. Het is nog onduidelijk of de president ook wil breken met een andere traditie: het achterlaten van een handgeschreven brief voor zijn opvolger in het Oval Office.

Volledig scherm Trumps Mar-a-Lago club in Palm Beach. © REUTERS

Bekijk hier onze video’s over de Amerikaanse verkiezingen: