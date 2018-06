Trump kan opnieuw conservatieve rechter benoemen

Het Hooggerechtshof heeft veel invloed op het dagelijks leven in de VS. Zo legaliseerde het in 2015 het homohuwelijk dankzij een doorslaggevende stem van Kennedy. In het verleden beëindigde het hof de scheiding van zwarte en witte kinderen op scholen, en dankzij een uitspraak van het hof kunnen vrouwen een zwangerschap legaal afbreken. Deze week oordeelde het dat Trumps omstreden inreisverbod niet tegen de wet is.



Als een rechter in het Hooggerechtshof overlijdt of terugtreedt, benoemt de president met instemming van de Senaat een opvolger. Democraten kiezen doorgaans rechters die ruimte nemen voor interpretatie van de grondwet uit 1787. Conservatieve rechters, favoriet van Republikeinse presidenten, oordelen strikter naar de letter van de wet. Anthony Kennedy zat geregeld in het midden.



Trump is van plan een opvolger te kiezen uit een lijst van 25 namen die hij heeft opgesteld met hulp van conservatieve adviseurs. Trump is zich bewust van de invloed die hij op een generatie Amerikanen kan hebben. ,,In ons land wordt de selectie van een rechter in het Hooggerechtshof beschouwd als een van de belangrijkste gebeurtenissen voor ons land'', zei hij tijdens een toespraak in Noord-Dakota. ,,Sommige mensen denken dat het behalve oorlog en vrede het belangrijkste is.''