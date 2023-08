Trump komt verrassend weinig aan bod in Republikeins debat waar hij voor bedankte

Op de Amerikaanse tv is het even alsof Donald Trump nooit president is geweest. In een debat waaraan hij niet mee wil doen komt hij verrassend weinig aan bod.

Het gaat over de overheidsbegroting, abortus, klimaatbeleid, criminaliteit, zelfs over samenwerking met Democraten. Het lijkt wel een debat van voor de opkomst van Trump en zijn polariserende politiek van de verschroeide aarde in 2015.

Trump weigerde mee te debatteren in het eerste debat in de aanloop naar de voorverkiezingen die bepalen wie volgend jaar presidentskandidaat wordt voor zijn Republikeinse partij. Nikki Haley, oud-gouverneur van South Carolina, speelt in zijn afwezigheid op het debatpodium de rol van goed geïnformeerde, scherp debatterende stem van de conservatieve redelijkheid. Ze houdt het bijvoorbeeld bij een pleidooi voor een beperkte landelijke ban op late abortussen, in plaats van een bijna-totaalverbod zoals sommige concurrenten willen, en roept als enige op ook anticonceptie breder verkrijgbaar te maken.

Ron DeSantis, gouverneur van Florida en lang gezien als meest kansrijke opvolger van Trump, is lang niet zo dominant als hoge verwachtingen hebben doen vermoeden. Hij begint het debat geagiteerd en wordt al snel overschaduwd door Vivek Ramaswamy. In DeSantis zijn de andere kandidaten niet zo geïnteresseerd - concurrenten richten hun pijlen vooral op de nieuwkomer met de provocatieve teksten en de wat pedante houding. De schatrijke zakenman Ramaswamy stemde pas voor het eerst in 2020, maar belooft nu een revolutie à la Reagan.

Oekraïne is een van de grote twistpunten op het podium. Mike Pence, Nikki Haley en Chris Christie pleiten op het podium voor ruimhartige hulp voor de Oekraïners, maar zowel DeSantis als Ramaswamy hebben weinig trek in voortzetting van de steun aan Kyiv na de Russische invasie.

,,Europa moet meer doen,” vindt DeSantis. Ramaswamy doet de steun af als ‘het beschermen van de grens van iemand anders’. ,,Die militaire middelen zouden we moeten uitgeven om de invasie aan onze eigen zuidgrens te stoppen.” Haley bijt hem toe dat hij er niets van had begrepen. ,,Je hebt geen buitenlandervaring, en dat is te zien.”

Geen normaal debat

Het mag dan vaak klinken als een heel normaal politiek debat, dat is het allerminst. De tweede garnituur van de Republikeinse partij debatteert hier, terwijl de echte partijtopman zich klaarmaakt voor een arrestatie. Op de avond na het debat zal Trump zich melden bij een gevangenis in Atlanta als verdachte in een vierde strafzaak.

Zijn koppositie in de peilingen lijkt na het debat niet in gevaar te komen, maar het duurt opvallend lang voordat hij als de man die in ieders gedachten is, genoemd wordt op het debatpodium. De debatleiders van Fox News vragen zijn acht uitdagers of ze hem zullen steunen als hij toch tot presidentskandidaat wordt gekozen - zes handen gaan omhoog, zij het soms wat aarzelend.

Chris Christie, oud-gouverneur van New Jersey, brengt in herinnering dat Trump de grondwet wilde opschorten om de verkiezingsuitslag van 2020 naar zijn hand te zetten. ,,Of je het nou eens bent met de strafzaken of niet, zijn gedrag is het ambt van president niet waardig.” Nikki Haley spreekt over Trump als ‘de meest verafschuwde politicus in de VS’, die in haar ogen nooit een verkiezingsronde tegen een Democraat kan winnen.

Maar de meeste anderen op het podium vermijden kritiek op de oud-president met de loyale aanhangers. ,,Deze verkiezingen gaan niet over wat er op 6 januari 2021 is gebeurd,” zegt Ron DeSantis over de dag dat Trumpisten het Capitool bestormden. ,,Het gaat over wat er gebeurt op 20 januari 2025.” Dan treedt de nieuwe president aan.