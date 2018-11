Trump kondigt sancties tegen Iran aan met Game of Thrones-filmposter

De VS blazen op die datum de strafmaatregelen tegen Iran nieuw leven in. Die waren eerder komen te vervallen vanwege het atoomakkoord dat Teheran in 2015 sloot, toen Barack Obama nog in het Witte Huis zat.



Zijn opvolger Trump heeft dat akkoord inmiddels in de prullenbak gegooid en wil de druk weer opvoeren. De afbeelding van Trump met het opschrift ‘Sanctions Are Coming‘, lijkt te zijn ontleend aan de hitserie Game of Thrones.



Karakters in die serie gebruiken veelvuldig de term ‘Winter is Coming’(De winter komt eraan), wat het motto is van de vooraanstaande familie Stark, maar ook slaat op een duistere periode die in de serie aanbreekt.



Die uitspraak, die inwoners van het fictieve land oproept zich voor te bereiden op het ergste, kreeg daardoor een soort cultstatus. De werkelijke strekking is dat niemand zich al te lang veilig moet wanen.