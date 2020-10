Trump laat in video weten zich beter te voelen, arts: ‘President nog niet veilig’

,,Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me niet goed, maar inmiddels voel ik me een stuk beter. Ik zal zo snel mogelijk mijn werk hervatten en denk dat ik de campagne kan voltooien. Ik dank de medische staf die geweldig werk heeft verricht. De therapieën zijn een mirakel, een gift van God. Maar we zijn er nog niet, de komende dagen volgt de echte test, we moeten zien wat er dan gebeurt’’, zei Trump. In de ruim vier minuten durende video bedankte hij alle Amerikanen, ook van de oppositie, voor het medeleven en vertelde Trump ook dat zijn echtgenote Melania, die ook is getroffen door het coronavirus, het goed maakt. Trump herhaalde dat hij op advies van de artsen naar het ziekenhuis is overgebracht en dat hij daar volledig achter stond. Volgens hem was het alternatief om geïsoleerd op het Witte Huis achter te blijven. ,,Dat kan ik niet doen, we moeten onze problemen tegemoet treden en niet afwachten’’, zei hij daarover. De president, die deze week positief werd getest op het coronavirus, werd vrijdag opgenomen in het Walter Reed-ziekenhuis, nadat bleek dat hij moest worden beademd en zijn conditie verslechterde.

Arts: ‘Duidelijke vooruitgang’

Een paar uur na Trumps video gaf zijn arts Sean Conley een nieuwe update over de toestand van de president. Volgens Conley is Trump koortsvrij en is er ,,duidelijke vooruitgang” geboekt in zijn behandeling. Conley diende Trump zaterdagavond (lokale tijd) ,,zonder problemen’’ een tweede dosis van de virusremmer Remdesivir toe.



Het zuurstofgehalte in het bloed van de president ligt volgens de dokter tussen de 96 en 98 procent. In een gezonde toestand wordt bij de meeste mensen een saturatiewaarde tussen de 95 en 100 procent gemeten. ,,Hoewel de president zeker nog niet in veilige haven is, blijft het medisch team optimistisch’’, liet Conley verder weten. Hij zei ook dat de president in het ziekenhuis zaterdag heeft gewerkt en zich zelfstandig en probleemloos voortbewoog, terwijl hij onder permanente observatie van de artsen stond.



Volgens verschillende Amerikaanse media zou het gevaar echter nog niet zijn geweken voor Trump. Mark Meadows, stafchef van het Witte Huis, zei tegen de krant The New York Times dat de komende 48 uur cruciaal zijn. ,,We zijn nog steeds niet op weg naar volledig herstel”, aldus Meadows. Volgens hem waren de vitale functies van de president de afgelopen 24 uur ‘erg zorgelijk’.



Het artsenteam liet daarop weten tevreden te zijn over de progressie die hij maakt. ,,Hij kan lopen en heeft een goed humeur. Hij zei: ‘Het voelt alsof ik hier zo weer kan weglopen’.”



Eerder had de president koorts, maar volgens de artsen is deze coronaklacht inmiddels volledig verdwenen. Volgens Conley valt de president in de risicogroep vanwege zijn leeftijd en overgewicht, maar is hij in goede conditie. Het is onduidelijk hoe lang Trump nog in het ziekenhuis moet blijven, maar hij zou er in ieder geval genoeg werk te doen hebben.