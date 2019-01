Trump mag ‘troonrede’ niet houden van voorzitter: eerst einde aan shutdown

Franse babyluiers bevatten verboden chemica­liën

17:53 Wegwerpluiers bevatten gevaarlijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in Frankrijk. Er is onder meer het omstreden glyfosaat aangetroffen, maar ook andere bestrijdingsmiddelen en pcb’s en dioxines. Zelfs in ‘ecologische’ luiers zijn chemicaliën aangetroffen. Onduidelijk is of dit ook in Nederland het geval is.