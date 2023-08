Trump meldt zich donderdag bij gevangenis Georgia, borgsom vastgesteld op 200.000 dollar

Nieuws/UpdateEen rechter in de Amerikaanse staat Georgia heeft de borgtocht voor voormalig president Donald Trump vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro). De borgsom moet uiterlijk vrijdagmiddag voldaan zijn in de gevangenis van Fulton County, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Trump laat op zijn sociale medium Truth Social weten dat hij zich donderdag zal melden bij de gevangenis in Fulton County voor zijn arrestatie. Het gebied rondom de instelling zal dan in lockdown gaan. Medewerkers van de lokale politie in Fulton County zijn al bedreigd vanwege de zaak die tegen Trump dient, meldt CNN.

Trump wordt in Georgia vervolgd voor een crimineel complot om de uitkomst van de verkiezingen in zijn voordeel te veranderen. Onder zijn achttien medeverdachten bevinden zich prominente medestanders als oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

De borgovereenkomst van Trump bevat een bepaling dat Trump ‘geen enkele handeling zal verrichten om een (...) medeverdachte of getuige in deze zaak te intimideren of om de rechtsgang op een andere manier te belemmeren’. En: ‘Het bovenstaande omvat, maar is niet beperkt tot berichten op sociale media of het opnieuw plaatsen van berichten die door een ander persoon op sociale media zijn geplaatst.’

Over de datum van het proces beslist de rechter op 28 augustus. Trumps advocaten hebben verzocht de rechtszaak pas in april 2026 te laten plaatsvinden, dus ruim na de verkiezingen van november 2024. De federale aanklager Jack Smith wil de zaak daarentegen op 2 januari 2024 laten beginnen.

Het is de vierde keer in krap vijf maanden tijd dat Trump in de VS te maken krijgt met een strafzaak tegen hem.