Trump met bijtende kritiek onthaald in Finland (maar Melania krijgt wel korting)

VideoOveral op Trumps Europese tournee zijn er protesten. Dus ook in Finland - zelfs de winkeliers in Helsinki doen mee.

Het zijn niet de massa’s demonstranten zoals die de afgelopen dagen te zien waren in Engeland en Schotland, maar ook de Finnen laten van zich horen tijdens deze Russisch-Amerikaanse top. Op zijn Fins, bescheiden en in stijl. En met evenwichtige kritiek, op zowel Trump als Poetin.



Hoewel de Finse hoofdstad half leeg is vanwege de vakantie, zijn met name de achtergebleven middenstanders niet echt blij. De ontmoeting tussen Trump en Poetin heeft plaats in het presidentiële paleis aan de haven. Tegenover de markt, die nou net een van de drukste toeristische attracties is. Vandaag dus niet. Geen toeristen, maar mannen met zonnebrillen die in hun mouw praten. Standhouders moesten weg en putdeksels zijn dicht gelast.

Volledig scherm Winkeliers in Helsinki hebben ook adviezen voor de wereldleiders. © Bob van Huët

Behalve mopperende marktkooplui zijn er meer protesten. Amnesty International had gisteren al een grote manifestatie voor de indrukwekkende, spierwitte, Lutherse kathedraal en vandaag worden meer organisaties verwacht. Opmerkelijk is dat ook winkeliers langs de presidentiële route oproepen tot bezinning.



Zo staat er in een etalage heel groot: ‘Welkom in Finland, president Trump. We zijn enigszins bezorgd. Doel van politiek is de wereld voor iedereen zo goed mogelijk te maken. Neem alsjeblieft goede beslissingen’. Daaronder een PS: ‘Omdat bij ons iedereen gelijk is, krijgt de First Lady bij ons dezelfde korting als iedereen’.



Finse humor. Enorm groot is de boodschap van de Finse krant Helsingin Sanomat op een megascherm in het centrum en ook op de meeste tramhaltes, voor Poetin. ‘Welkom in het land van de vrije pers, meneer de president’. De hint geldt de recente arrestatie van een Russische journalist die onderzoek had gedaan naar corruptie in regeringskringen.

Quote We heten ze allebei welkom maar we herinneren ze er graag aan hoe belangrijk een vrije pers is. Kaius Niemi

Ook herdrukt de krant koppen af uit het verleden, zoals 'Trump noemt media vijand van het volk' (18 februari 2017) en 'Poetin sluit Ruslands grootste persbureau'(10 december 2013). ,,We heten ze allebei welkom, maar we herinneren ze er graag aan hoe belangrijk een vrije pers is. De media moeten niet het schoothondje zijn van ongeacht welke president'', aldus hoofdredacteur Kaius Niemi van Helsingin Sanomat.

Supermachten

Frank Johansson, directeur van Amnesty International Finland, heeft net een bescheiden menigte toegesproken. Hij verwacht niet veel van de topontmoeting.



,,Als de twee presidenten van de twee supermachten in de wereld elkaar ontmoeten in Helsinki, moeten ze natuurlijk praten over de meest urgente problemen van de planeet. Ze moeten ervoor zorgen dat de oorlog in Syrië wordt beëindigd, ze moeten ervoor zorgen dat mensen die de oorlog ontvluchten en die ook andere oorlogen ontvluchten fatsoenlijk asiel krijgen. Daarin hebben ze overduidelijk gefaald. Ze moeten ervoor zorgen dat mensen niet worden vervolgd vanwege hun seksuele geaardheid, dat er niet gemarteld wordt. Het is een lange agenda, maar de trend in de geschiedenis neigt naar rechtvaardigheid, dus blijven we hoopvol.”