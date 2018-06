Trump na brief Kim Jong-un: Ontmoeting gaat toch door

Trump zei dat de gesprekken met de Noord-Koreaanse afgevaardigde goed verliepen en dat de brief van Kim 'vriendelijk en interessant' was. Na de ontmoeting in de Oval Office verklaarde de president dat hij 'een fout zou maken' als hij de ontmoeting in Singapore niet door zou laten gaan.



Het bezoek van Kim Yong-chol, het eerste bezoek aan het Witte Huis door de Noord-Koreanen in achttien jaar, duurde langer dan verwacht. De twee mannen brachten ruim een uur samen door. ,,Het ging heel goed'', zei Trump na het vertrek de gezant. ,,Het is een begin, het proces begint op 12 juni in Singapore.'



Woensdag arriveerde een delegatie in New York om te overleggen over de mogelijk ontmoeting tussen Trump en Kim. Buitenland minister Mike Pompeo zette gisteren foto's op Twitter waarop hij aan tafel zat met Kim Yong-chol. Pompeo noemde de het diner 'een nuttige bijeenkomst'.