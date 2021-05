Trump neemt geen genoegen met standje voor Facebook: ‘De waarheid zal naar buiten komen’

Meisje (14) aangerand in trein: ‘Hij probeerde mijn hoofd naar zijn geslachts­deel te duwen, voelde me zó vies’

3 mei De Belgische politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van de aanranding van een 14-jarig meisje. In de trein van Brugge richting Beernem probeerde hij zijn geslachtsdeel in de mond van de tiener te duwen. ,,Sindsdien heb ik nachtmerries en zie ik midden in de nacht alleen nog dat beeld voor me’’, zegt het slachtoffer in het Vlaamse opsporingsprogramma Faroek.