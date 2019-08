Trump niet welkom in rouwend El Paso

De president komt om zijn medeleven te tonen en de nabestaanden te troosten. Vooral in El Paso, waar een grote Mexicaanse gemeenschap woont (83 procent van de bewoners is Spaanstalig) en waar ook altijd veel Mexicanen van de andere kant van de grens komen winkelen, zal het niet meevallen de juiste woorden te vinden. Heel wat inwoners zijn teleurgesteld in Trump of boos en zien een verband tussen de haatverklaring van de schutter ten opzichte van Mexicanen en de agressieve teksten die Donald Trump, zowel de presidentskandidaat Trump als president Trump, over Mexicaanse migranten heeft uitgesproken.

Volledig scherm El Paso rouwt. © AFP

De burgemeester van El Paso, Dee Margo, reageerde in zeer ongebruikelijk en formele termen op het bezoek van de president. Hoewel Trump de schietpartijen en ook de ideologie van de schutter in El Paso heeft veroordeeld, vinden velen dat niet geloofwaardig. Ook dat de president de duidelijk door anderen geschreven tekst van medeleven heel schools voorlas en niet spontaan woorden van troost kon vinden, is veel becommentarieerd in de Amerikaanse media. Burgemeester Dee Margo zei dat het zijn ‘formele plicht was’ de president te ontvangen maar duidelijk was dat hij dat liever niet had gedaan onder de huidige omstandigheden. Want zeker is dat de komst van Trump reacties zal losmaken en die zijn mogelijk heftig. De veiligheid van de president heeft extra zorg in deze omstandigheden.

Volledig scherm President Trump spreekt de natie toe vanuit het Witte Huis na de laatste schietpartijen. © AP

Stemmingmakerij

Veronica Escobar, de Democratische afgevaardigde voor het 16th district in Texas waaronder El Paso valt is bepaald uitgesproken over de vraag of Trumps polemieken op Twitter en opruiende taal tijdens meetings mogelijk hebben bijgedragen aan stemmingmakerij tegen Mexicanen. Volgens Escobar is Trump alleen geloofwaardig als hij zijn aandeel daarin erkend en publiekelijk spijt betuigt. Anders hoeft hij niet te komen. Escobar heeft een uitnodiging van het Witte Huis om Trump te begeleiden afgeslagen. Ze wilde dat wel doen als ze de president eerst telefonisch mocht spreken. Het Witte Huis liet weten dat voor zo’n gesprek geen tijd was. Escobar heeft nu om 12.30 uur plaatselijke tijd een ontmoeting mensen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties, vlakbij het University Medical Center waar Trump naar verwachting een ontmoeting zal hebben met overlevenden van de schietpartij.



Ondertussen hebben artsen en verplegers en ander medisch personeel een petitie getekend waarin ze zich distantiëren van het bezoek van de president. Volgens een van de ondertekenaars, arts Lisa Moore, zou president Trump ‘een sfeer van angst hebben geschapen’ voor haar hispanic collega's. ,,Natuurlijk heeft de president van Amerika hem geen wapen in zijn hand gestopt of hem hierheen gereden, maar ik geloof dat de president de toon zet die mensen de vrijheid geeft dingen te doen die ze eerder niet zouden hebben gedaan", aldus Moore in een toelichting.

Dat alles zorgt voor spanning bij de ontvangst van de president die ook naar Dayton in de staat Ohio gaat waar negen mensen werden doorgeschoten door een man met psychische problemen.

Uitstellen