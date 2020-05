Trump onder vuur na ontslag inspecteur die mogelijk machtsmisbruik Pompeo onderzocht

Colombi­aans leger doodt kopstuk guerrilla­be­we­ging

4:38 Een van de leiders van de ultralinkse Colombiaanse guerrillabeweging ELN (Nationaal Bevrijdingsleger) is gedood tijdens een militaire operatie in het departement Bolivar, in het noorden van het land. Daarbij lieten nog eens vier guerrillastrijders het leven. Dat hebben de Colombiaanse strijdkrachten bekendgemaakt.