Trump ontmoet Abe nog voor Korea-top

Trump eert gevallenen met 'meest ongepaste bericht ooit'

28 mei President Trump heeft vandaag Memorial Day, de dag waarop de VS hun oorlogsdoden herdenken, aangegrepen om zijn eigen beleid te promoten. In een twitterbericht schreef hij dat 'zij die voor ons land zijn gevallen heel erg gelukkig en trots zouden zijn geweest als ze de VS nu zouden zien'.