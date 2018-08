Trump: 'oorlogsspelletjes' met Zuid-Korea zijn niet nodig

Zwemmer ontsnapt aan de dood door haai na aanval in kieuwen te slaan

29 augustus William Lytton zwom zo'n 30 meter uit de kust bij Cape Cod in Massachusetts, toen hij een vreselijke pijn in zijn been voelde. Het was de zwemmer direct duidelijk wat de pijnscheut veroorzaakte. De Amerikaan werd aangevallen door een haai en moest snel handelen om niet helemaal ten prooi te vallen aan de vlijmscherpe tanden.