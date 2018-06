Trump overweegt gratie voor Muhammad Ali

Brexit Brussel verwerpt Britse voorstel voor 'Ierlanden'

16:28 Heel Groot-Brittannië langer in de Douane-unie met Europa houden om een harde grens tussen de twee Ierlanden te vermijden is geen begaanbare weg. Met die boodschap verwierp Europees toponderhandelaar Barnier vanmiddag het belangrijkste onderdeel van de Brexit-voorstellen die premier Theresa May één dag eerder op tafel legde.