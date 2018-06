Trump reageert verbolgen op verhuizing Harley-Davidson

Wie maakte mysterieu­ze Marree Man? Australiër looft beloning uit

25 juni De ets ligt al zeker twintig jaar midden in de woestijn in de buurt van het Australische gehucht Marree. Een tekening van wel vier kilometer groot van een naakte man die een stok vasthoudt. Of is het een boomerang? Plots was het kunstwerk er en niemand weet wie het gemaakt heeft. Een beloning moet daar nu verandering in brengen.