Trump reikt prijzen uit voor 'nepnieuws'

Op de lijst staan media als CNN, de Washington Post en de New York Times. In de lijst benadrukt Trump nog maar eens dat er niks waar is van berichtgeving over banden tussen zijn campagne en familie en Rusland en dat zijn rally's zeer succesvol zijn (berichten over lege tribunes kloppen dan ook niet, aldus de president). Verhalen die een 'fake news award' hebben gekregen gaan onder meer over het falen van de beurzen na de verkiezing van Trump (New York Times) en over onbeleefd gedrag van Trump tijdens een staatsbezoek aan Japan (CNN).