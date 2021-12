Trump: ‘Ruim 883 miljoen euro aan investeringen binnen voor berichtenapp’

Beursgenoteerd

Deze app moet de concurrentiestrijd aan gaan met Twitter en de andere socialemediaplatformen die hem sinds de bestorming van het Amerikaanse Capitol op 6 januari blokkeerden. Het plan van TMTG is om een beursgenoteerd bedrijf te worden door middel van een fusie met Digital World Acquisition Corp. Dit is een overnamebedrijf, dat het doel heeft om privébedrijven over te nemen en naar de beurs te brengen.



Voordat Trump werd geweerd op Twitter, was hij een fervent gebruiker van de app. Twitter en Facebook plaatsten meermaals waarschuwingen bij zijn berichten, nadat hij online uitspraken deed die feitelijk onjuist waren. Na zijn verwijdering van het platform, zochten veel van Trumps aanhangers hun heil op alternatieve platforms als Parler, of berichtenservice Telegram.