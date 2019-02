Trump steekt draak met klimaatbewuste presidentskandidate die campagne aftrapt in sneeuwstorm

De naam van de 58-jarige Amy Klobuchar deed al langer de ronde. Ze wordt beschouwd als een gematigde Democraat, in tegenstelling tot de meer progressieve kandidaten Kamala Harris en Elizabeth Warren. In haar speech riep ze zondag onder meer op tot strengere regels voor wapens en een verlaging van de kosten voor zorg. Klobuchar zet zichzelf neer als iemand die kan samenwerken met de Republikeinen. ,,Stop de bangmakerij en stop de haat”, zo zei ze.



Ze beloofde om te investeren in groene banen en infrastructuur en gaf aan dat ze terug in het klimaatakkoord van Parijs zou stappen, waar Trump zich in 2017 juist van afkeerde. Ze sprak die woorden terwijl dikke sneeuwvlokken uit de lucht kwamen vallen, wat voor Trump de ideale aanleiding was zijn scepsis over klimaatverandering nog maar eens te ventileren: ,,En het is weer gebeurd. Amy Klobuchar praat trots over de strijd tegen klimaatopwarming te midden van een storm van sneeuw, ijs en vriestemperaturen. Tegen het einde van haar speech zag ze eruit als een sneeuwman(vrouw)!”