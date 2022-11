Trump stelt zich opnieuw kandaat voor het Amerikaanse presidentschap

De kandidatuur van Trump komt op een heikel moment voor de Republikeinen. Veel door Trump gesteunde kandidaten, die in navolging van de oud-president de legitimiteit van Joe Biden's huidige presidentschap in twijfel trekken, verloren een week geleden bij de tussentijdse verkiezingen.

Ook behielden de Democraten, tegen de verwachting van de Republikeinen in, hun meerderheid in de Senaat. De partij van Trump beraadt zich nu op haar koers voor de komende twee jaar en Trump zal zeer waarschijnlijk meerdere prominente, jongere Republikeinen tegenkomen in de strijd om de nominatie. Eén daarvan is Ron DeSantis, de 44-jarige gouverneur van Florida. Hij heeft zich nog niet uitgelaten over een mogelijke kandidatuur, maar wordt gezien als kanshebber.

Een andere complicerende factor voor Trump zijn meerdere onderzoeken en rechtszaken. Zo onderzoekt het ministerie van Justitie momenteel of hij de wet heeft overtreden door geheime documenten vanuit het Witte Huis mee te nemen naar Mar-a-Lago, in plaats van ze te overhandigen aan het Nationaal Archief. In Georgia loopt een onderzoek naar zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. En in New York lopen een criminele en een civiele zaak rondom fraude die mogelijk werd gepleegd door Trump’s bedrijf, The Trump Organization.