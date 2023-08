Trump strafrechtelijk vervolgd voor manipulatie verkiezingsuitslag in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump wordt strafrechtelijk vervolgd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden, met name door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Dat heeft maandag (lokale tijd) een zogenaamde ‘grand jury’ in Atlanta besloten.

Andere aanklachten zijn onder andere het afleggen van valse verklaringen, het maken en distribueren van valse documenten en obstructie. In de aanklacht, die volgens CNN 98 pagina’s telt, worden ook achttien anderen eveneens aangeklaagd. Onder wie Trumps voormalige advocaten Rudy Giuliani en John Eastman, en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows. Drie assistenten van Trump worden aangeklaagd wegens vervalsing in de eerste graad.

Onderzoek

De aanklacht is de uitkomst van een onderzoek van openbaar aanklager Fani Willis in Georgia, die twee jaar lang heeft onderzocht of oud-president Donald Trump en anderen de wet hebben overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat te kantelen in het voordeel van de Republikeinen.

Trump en zijn medewerkers hebben onder meer twijfel gezaaid over de effectiviteit van de machines die worden gebruikt bij het stemmen, verkiezingsmedewerkers beschuldigd van fraude, en de ex-president heeft druk uitgeoefend op lokale Republikeinse politici zoals de toenmalige gouverneur Brian Kemp om hem te laten winnen.

Trump wordt aangeklaagd voor het overtreden van de Georgia RICO Act, een wet die inhoudt dat verdachten die zelfs indirect betrokken zijn bij afpersing toch vervolgd kunnen worden. De RICO act werd oorspronkelijk in het leven geroepen om de georganiseerde misdaad te bestrijden.

,,Trump en de andere beklaagden die zijn aangeklaagd, weigerden te accepteren dat Trump verloor, en zij sloten zich willens en wetens en opzettelijk aan bij een samenzwering om de uitkomst van de verkiezingen onrechtmatig te veranderen in het voordeel van Trump”, stelt de aanklacht. ,,Die samenzwering bevatte een gemeenschappelijk plan en doel om twee of meer afpersingsactiviteiten te plegen in Fulton County, Georgia, elders in de staat Georgia en in andere staten.”

Vierde strafzaak tegen Trump

De zaak komt voort uit een telefoontje van 2 januari 2021 waarin Trump er bij de hoogste verkiezingsfunctionaris van Georgia op aandrong om genoeg stemmen te vinden om zijn nipte verlies in de staat ongedaan te maken. De verkiezingsfunctionaris weigerde dit te doen.

Het gaat om de vierde strafzaak tegen Trump, die opnieuw kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Zo moet Trump in New York verantwoording afleggen voor het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice met wie hij een affaire zou hebben gehad en in Florida voor het achterhouden van geheime documenten. In Washington werd hij begin deze maand vervolgd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.