Trump trekt Amerikaanse troepen terug uit Noord-Syrië

UpdatePresident Donald Trump heeft de Amerikaanse troepen opgedragen zich terug te trekken uit Noord-Syrië. Zij dreigen terecht te komen in het strijdgewoel tussen door Turkije gesteunde troepen en de Syrische Koerden, de voormalige bondgenoten van de VS.

De terugtrekking wordt gemeld door minister van Defensie Mark Esper. De minister, die de stap aankondigde in een interview met tv-zender CBS, zei niet wanneer de terugtrekking plaatsvindt. De VS hebben al een deel van de manschappen uit het gebied teruggetrokken. In andere delen van Syrië blijven wel Amerikaanse militairen actief. De VS hebben ruwweg nog zo’n duizend militairen in het land.

,,De Amerikaanse troepen dreigen vast komen te zitten tussen twee oprukkende legers”, zei Esper. ,,Het is een onhoudbare situatie. We willen zeker weten dat we onze soldaten niet in een positie brengen waarin ze gedood of gewond kunnen raken.”

Tumult

De terugtrekking volgt op een nieuwe dag van geweld in Noord-Syrië, waar de Turkse troepen zijn binnen getrokken om een veilige zone te creëren aan hun zuidgrens. In dat gebied wonen veel Koerden. Tussen beide partijen zijn felle gevechten uitgebroken. De inval van de Turken volgde op het besluit van Donald Trump, vorig weekend, om de Amerikaanse aanwezigheid in Noord-Syrië af te bouwen.

In het tumult ontsnapten vandaag na Turkse bombardementen naar verluidt honderden mensen die gelieerd zijn aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) uit een Syrisch kamp in de plaats Ain Issa . Dat melden Koerdische strijdkrachten in de regio. Zij zeggen dat het om 950 personen gaat. Andere bronnen noemen lagere aantallen. Jelal Ayaf, een functionaris in het kamp, zegt tegen persbureau AP dat het er 859 zijn.

Het doorgaans goed geïnformeerde Syrische Observatorium voor Mensenrechten sprak eerder op de dag van 100 ontsnapte mensen. Volgens Rami Abdulrahman, hoofd van het Syrisch Observatorium, heerst er in het kamp een ‘staat van anarchie’. Het kamp ligt dichtbij de stad Raqqa, het voormalig bolwerk van de terreurorganisatie.

Volgens een vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger gaat de situatie in het gebied snel achteruit. De functionaris, die op anonieme basis met AP sprak, zegt dat de Amerikanen geïsoleerd dreigen te raken en dat ze zich niet meer over land kunnen verplaatsen. Dan is er een ‘hoog risico’ op een gewapende confrontatie met door Turkije gesteunde militairen.

Volledig scherm Aan IS gelinkte vrouwen in het Ain Issa-kamp. © AFP

Wederopstanding



Volgens de Koerdische bewindvoerders in Syrië bewijst Turkije de wederopstanding van IS een goede dienst. In het kamp werden IS-terroristen en hun families vastgehouden. Gisteren zei een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarin de Koerdische milities zijn verenigd, dat het bewaken van IS’ers niet langer een prioriteit is. ,,Wie geeft om de beveiliging van de gevangenen is van harte welkom om hierheen te komen en voor een oplossing te zorgen’’, aldus de SDF, dat volgens hem liever steden en burgers beveiligt. De woordvoerder waarschuwde dat de operatie van Turkije ervoor zorgt dat IS zich kan hergroeperen.

De Turkse inval heeft sinds het begin van het offensief al honderden levens geëist, zegt Turkije. Volgens het ministerie van Defensie in Ankara zijn er 415 strijders van de Koerdische YPG-militie gedood bij het offensief, een claim die niet op onafhankelijke wijze te onderzoeken is. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten maakte eerder melding van negen burgerdoden, onder wie Hevrin Khalaf, een Koerdische politica.



Het aantal mensen dat op de vlucht is geslagen na de inval is opgelopen naar 130.000, melden de Verenigde Naties. De organisatie vreest dat nog eens 400.000 mensen de komende tijd hun huis moeten verlaten.

Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft zondag giro 7244 geopend voor de mensen die op de vlucht zijn in het noordoosten van Syrië. De hulporganisatie zegt zich grote zorgen te maken over de in totaal 300.000 mensen in het gebied. Volgens de Verenigde Naties is het aantal mensen dat in Noord-Syrië op de vlucht is geslagen na de inval van Turkije, zondag opgelopen naar 130.000.

In de stad Al-Hasakah bijvoorbeeld, waar veel mensen naartoe zijn gevlucht, is een belangrijke watervoorziening geraakt door de bombardementen. Hierdoor dreigt een groot watertekort. In de stad deelt het Rode Kruis kant-en-klaarmaaltijden, waterflesjes, matrassen en dekens uit aan meer dan vijfhonderd families die tijdelijk in scholen worden opgevangen.



