Trump twijfelt of historische ontmoeting met Kim doorgaat

UpdateDe Amerikaanse president Donald Trump twijfelt of de langverwachte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende maand wel doorgaat. ,,Er is een kans, een vrij grote kans, dat het niet op 12 juni lukt. Als het niet gebeurt, zal het misschien later gebeuren'', verklaarde hij vandaag.