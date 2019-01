Trump vangt bot bij Democraten met voorstel om shutdown te beëindigen

Trump zei in een rede vanuit het Witte Huis dat hij bereid is zijn harde immigratiebeleid enigszins te verzachten, maar hij houdt vierkant vast aan de bijna 6 miljard dollar die hij nodig heeft voor de bouw van zijn muur langs Mexico. Die volharding, alsmede Trumps ‘bijzonder magere voorstel over immigratie’, stuit de Democraten tegen de borst.



Trump biedt aan om 300.000 ‘goede immigranten’ drie jaar langer te beschermen, door hun tijdelijke verblijfsstatus met die periode te verlengen. Ook de zogeheten ‘Dreamers’, 700.000 jonge illegale immigranten, zouden drie jaar langer in de Verenigde Staten mogen blijven. Deze ‘Dreamers’ zijn als kind illegaal met hun ouders naar de VS gekomen, zijn er opgegroeid en niet bekend met hun land van herkomst.



Trump wilde tot nu toe een einde maken aan de bescherming die het ‘Dreamers’-programma biedt en hen het land uitzetten. Daarvoor in ruil wil hij de 5,7 miljard dollar voor zijn grensmuur. Democraten zeggen in een eerste reactie dat de deportatie van de genoemde groepen immigranten met dit aanbod slechts drie jaar wordt uitgesteld.



Lees verder onder de foto

Volledig scherm Nancy Pelosi. © AP

‘Onacceptabel’

Met het ‘onacceptabel’, uitgesproken door de Democratische oppositieleider Nancy Pelosi, is er nog altijd geen zicht op de beëindiging van de ‘shutdown’. De federale overheid zit al weken deels op slot omdat de president en de Democratische oppositie weigeren toe te geven in de controverse over de bouw van de muur langs Mexico.



Trump herhaalde in zijn rede dat de bouw van de muur absoluut noodzakelijk is. Het is volgens hem de enige manier om het land te beschermen tegen illegale immigratie en alle gevaren aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. De Democraten in het parlement weigeren er geld voor vrij te maken, zij noemen Trumps muur ‘immoreel’.



De toespraak van Trump wordt vooral gezien als een poging om de druk op de Democraten op te voeren en meer steun te krijgen van de bevolking die steeds meer moeite heeft met de gevolgen van de ‘shutdown’. Ruim 800.000 ambtenaren ontvangen geen salaris meer en de sluiting van overheidsdiensten zorgt voor groeiende overlast.