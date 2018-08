Trump verdenkt Google, Twitter en Facebook van manipulatie

,,Google, Twitter en Facebook begeven zich op gevaarlijk terrein en moeten voorzichtig zijn", zo zei hij tegen journalisten in het Witte Huis. ,,Het is oneerlijk voor grote delen van de bevolking."



,,Wat Google en andere bedrijven aan het doen zijn - kijk maar naar wat er aan de hand is op Twitter en bij Facebook - ze kunnen maar beter voorzichtig zijn, want dit kun je de mensen niet aandoen", zei Trump in de marge van een ontmoeting met FIFA-baas Gianni Infantino in het Oval Office. ,,We hebben letterlijk duizenden en duizenden klachten zien binnenkomen."



Eerder op de dag had de Amerikaanse president op Twitter al uitgehaald naar Google, nadat hij was gaan zoeken op zijn eigen naam. ,,Zoekresultaten naar 'Trump News' laten enkel de meningen/verslaggeving van Fake New Media (sic) zien", zo schreef hij. ,,Met andere woorden: ze hebben ze gemanipuleerd."



Volgens Trump worden Republikeinse, conservatieve en 'eerlijke' media stilgezwegen. De president droeg overigens geen concrete bewijzen aan voor zijn vermoedens.