Trump verleent ook gratie aan oud-campagneleider Paul Manafort en vertrouweling Roger Stone

Moederziel alleen: de ongelofe­lij­ke reis van Youssef (10) roept een hoop vragen op

20 december Dit is het verhaal van Youssef, een Syrisch jongetje van 10 dat helemaal alleen een tankstation langs de A67 bij Helenaveen binnenloopt. Met niets meer dan een kapotte jas en een tasje vol kleren. Maar dit is ook het verhaal van zijn tienduizenden leeftijdsgenoten die zich ieder jaar alleen in Europa melden.