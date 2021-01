Trump vertrekt, sterren weer terug in Washington

‘Terwijl een reality-tv-ster-president het Witte Huis verlaat, komen de beroemdheden terug naar Washington’, schrijft The Washington Post. Het verschil in glitter en glamour zal vanavond en vannacht gigantisch zijn voor de liefhebbers van Hollywood-toppers. Want veel Amerikaanse sterren die niet thuis gaven bij de inauguratie van Donald Trump laten zich nu weer volop zien in de - vanwege corona - nog redelijk ingetogen festiviteiten voor de aanstaande president, Joe Biden.

De line-up die Trumps medewerkers vier jaar geleden na veel bellen voor elkaar kregen was niet echt overdonderend: de bejaarde singer-songwriter Lee Greenwood (wel goed voor vele nummer 1-hits in de VS), countryzanger Toby Keith, de bejaarde popster Tony Orlando en de rockband 3 Doorns Down moesten het doen. Allemaal uitmuntende artiesten maar niet uit de supercategorie. Die draaft vandaag dus wel op voor Joe Biden tot ergernis - volgens bronnen van The Washington Post - van de vertrekkende president.

Geen klik

Donald Trump die zelf pas echt een televisiegrootheid werd door zijn optreden in de realityshow The Apprentice had vreemd genoeg geen klik met de Amerikaanse showbizz. Beroemde evenementen waaraan andere Amerikaanse presidenten deelnemen als The Kennedy Center Honors (met onvergetelijke hommages met Aretha Franklin, Paul McCartney, Led Zeppelin en vele anderen) of het White House Correspondents’ Dinner (waarop Trump eens voor schut werd gezet door president Barack Obama) werden door Trump al snel gemeden. Artiestenmanager Todd Flournoy vertelt in de Amerikaanse media dat Donald Trump veel artiesten van zich heeft vervreemd door steeds vervelend te twitteren over ‘de culturele elite’. Het niet expliciet veroordelen door de president van extreemrechtse, vaak racistische denkbeelden, deed veel zwarte artiesten de deur sluiten, met Kanye West als bekendste uitzondering.

Kimball Stroud, een in Washington gevestigde producer en evenementenorganisator denkt dat Biden de artiesten nu juist omhelst. ,,Er moet veel worden geheeld in ons land, en het versterken van die boodschap door artiesten is heel nuttig.”

Show

Zoals bekend zong Lady Gaga het volkslied en daarna traden Jennifer Lopez en Garth Brooks op tijdens de inauguratie. Tom Hanks, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Kerry Washington, Eva Longoria , Waaronder Lin-Manuel Miranda doen mee aan een show ‘Celebrating America’ die vannacht (02.30 uur Nederlandse tijd) begint.

Dat komt in de buurt van de alles overtreffende line-up voor Barack Obama destijds. Een greep daaruit: Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Sheryl Crow, Stevie Wonder, Usher & Shakira, U2, Pete Seeger en natuurlijk Beyoncé.

Loading… Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Amerikaanse president Trump: