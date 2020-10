Trump vindt Borat absoluut niet grappig

Trump ziet er de lol niet van in. Toen hem vannacht aan boord van het presidentiële vliegtuig werd gevraagd wat hij dacht van een veelbesproken fragment uit de film, waarin Giuliani in een schijnbaar gênante situatie is gefilmd met een spannende dame, antwoordde Trump: ,,Ik weet niet wat er aan de hand is. Jaren geleden probeerde hij me voor de gek te houden. En ik was de enige die zei ‘No way’. Hij (Sacha Baron Cohen, red.) is een rare kerel. Ik vind hem niet grappig.”

Borat’s laatste film mag dan vaak flauw zijn en volgens velen een herhaling van zetten; het fragment met Giuliani is in ieder geval wel spraakmakend en explosief. Het speelt inmiddels een rol in de verkiezingscampagne waarbij Giuliani in de picture kwam door het naar buiten brengen van het omstreden verhaal van de 'gevonden laptop’ van de zoon van Joe Biden.

Tegenstanders van Trump zien in de clip van Borat het bewijs dat Giuliani zelf niet deugt. Trump’s vertrouweling lijkt een typisch slachtoffer van Borat, de fictieve en knettergekke Kazachse journalist. De Britse komiek en regisseur Sacha Baron Cohem speelt Borat en probeert met zijn team politieke figuren in de val te lokken. Meestal zijn dat aanhangers van Donald Trump.

Nep-interview

Woensdag protesteerde Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump, tegen de uitzending van het nep-’interview ‘dat in een hotelkamer was georganiseerd in aanwezigheid van een jonge vrouw. Een ‘bedscène’ wekt de indruk dat Giuliani in een compromitterende positie wordt betrapt met zijn handen in zijn broek. Maar volgens de advocaat was het totaal niet wat het leek. ‘Ik deed mijn shirt weer in mijn broek nadat ik de opnameapparatuur had verwijderd’, zei hij op Twitter. ‘Ik heb me nooit voor, tijdens of na het interview ongepast gedragen. Als Sacha Baron Cohen iets anders suggereert, liegt hij schaamteloos.’

Voor de film ontmoette de zogenaamde dochter van Borat, 'Tutar’ (gespeeld door de Bulgaarse actrice Maria Balakova) ook even de zoon van Donald Trump, Donald Trump Junior. Maar die scene is uit de film geknipt. De ontmoeting werd wel gebruikt voor PR-doeleinden op twitter.

Donald Trump werd over de bizarre zaak aangesproken nadat Air Force One na een verkiezingsbijeenkomst was opgestegen vanuit Pensacola (Florida) richting West Palm Beach. De president verwees naar een incident dat hij zelf zo’n vijftien jaar geleden had met Sacha Baron Cohen. In 2003 werd Donald Trump geïnterviewd door de komiek die beweerde Ali G te zijn, een gangster die zijn nieuwste project presenteerde, speciale handschoenen voor het eten van ijs. ,,Voor mij was hij een engerd (creep)” , aldus Trump.

Bekijk hier de trailer.